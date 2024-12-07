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Культура

Стало известно, как в Пензе будут открывать новогоднюю кампанию

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В Пензе на совещании в администрации обсудили открытие новогодней кампании. Она начнется с традиционного шествия Дедов Морозов.

Старт мероприятия назначен на 15:00 15 декабря. Колонна отправится с Фонтанной площади на площадь Ленина по улице Московской, сообщили в мэрии.

Сразу же после шествия на главной городской площади покажут представление, в котором будет участвовать Дед Мороз, а также его жена, дети и внуки. Кроме того, запланировано открытие дома сказочного персонажа.

Эту новогоднюю кампанию решили сделать ориентированной на детей. Она завершится 14 января.

Украшение города, установку праздничных инсталляций должны закончить к 10 декабря. В этом году пензенцев ожидает новшество: на главную елку на площади Ленина установят пятиконечную красную звезду - точную копию кремлевских.

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