В поселке Земетчино открыли отремонтированную школу искусств

Во вторник, 14 апреля, в поселке Земетчино торжественно открыли школу искусств, которую ремонтировали 2 года.

В учреждении обучаются 344 ребенка.

Работы в здании начались в октябре 2024 года. Подрядчик обновил системы отопления, электроснабжения, заменил часть коммуникаций, окна, обновил санузлы и выполнил отделку второго этажа.

В 2025-м ремонт продолжился. Специалисты привели в порядок крышу и фасад школы, входные группы и первый этаж.

«На сегодняшний день в школе реализуют 7 предпрофессиональных программ: от хорового пения и игры на фортепиано до театрального искусства и живописи. После ремонта открылось хореографическое направление. На базе учреждения работают 14 творческих коллективов», - рассказали в Министерстве культуры и туризма Пензенской области.

