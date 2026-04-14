18 апреля в Пензенском районе пройдет фестиваль «Путеводная звезда»

В субботу, 18 апреля, на Михайловском редуте в селе Николаевка Пензенского района состоится историко-культурный фестиваль «Путеводная звезда» (12+).

Мероприятие на малой родине исследователя Русской Америки и мореплавателя Лаврентия Загоскина будет посвящено русским полярникам и первопроходцам - уроженцам Пензенской области, которые внесли значительный вклад в географические исследования, сообщили в региональном правительстве.

В 11:00 пройдет богослужение в часовне имени Архистратига Михаила, расположенной на Михайловском редуте. Это копия часовни, возведенной русскими первопроходцами на Аляске в 1842 году.

Затем гостей фестиваля ждут творческая программа с участием коллективов из Пензы, Мокшана, Каменки и Пензенского района, интерактивные игры, ярмарка народных умельцев, угощения, экскурсии по редуту и поляне идолов и выставка фотографий в помещениях форта.

Вход свободный.