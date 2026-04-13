Центральную часть города хотят украсить пензяками-добряками

В центре Пензы планируют разместить 11 бронзовых мини-скульптур в рамках проекта «Пензяки-добряки», сообщил глава города Олег Денисов в своем канале в МАХ в понедельник, 13 апреля.

По его мнению, это добавит новые точки притяжения для путешественников и поможет повысить узнаваемость Пензы.

Высота фигурок будет около 20-30 сантиметров. Их хотят поставить у оборонительного вала, на улице Московской, в сквере Дениса Давыдова, у драмтеатра, краеведческого музея и в других знаковых местах.

«Каждый архитектурный объект будет нести свою смысловую нагрузку, привлекать внимание к нашим достопримечательностям и историко-культурному наследию. Опыт других городов показывает, что симпатичные персонажи помогают разнообразить привычное пространство и стать «магнитом» для любителей путешествовать», - пояснил Олег Денисов.

Средства на реализацию проекта выделят из доходов от туристического налога.

памятник туризм скульптура
 
 
 
 
 

