В «Тарханах» объявили Музейную неделю для участников СВО

Участники СВО, а также члены их семей могут бесплатно посетить музей-заповедник «Тарханы» с 17 апреля.

Как сообщили в областном правительстве, в этот день стартует акция «Музейная неделя». В программу включены посещение постоянных экспозиций, прогулки по парку, экскурсия на конюшню, мастер-класс «Парадный выезд», интерактивные мероприятия: театрализованное представление с элементами бальных традиций XIX века и реконструкция фрагментов крестьянского свадебного обряда («Тарханская свадьба»).

«Важным дополнением к сведениям о русском классике и его эпохе станут временно действующие выставки. Проект «Под небом места много всем» расскажет о сражении на речке Валерик, участником которого был Лермонтов. Проект «Бисер, вышивка и кружево в собрании музея-заповедника «Тарханы» откроет тайны дамского будуара, представив мир рукоделий лермонтовской эпохи», - добавили в правительстве.

Музейная неделя в «Тарханах» продлится до 25 апреля включительно.

Акцию, содействующую адаптации участников СВО, запустили в начале 2025 года. Предстоящая Музейная неделя станет восьмой по счету.