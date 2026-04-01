В Пензе обустроят входные группы в историческом здании на Гоголя, 40

Проект реконструкции входных групп дома на Гоголя, 40, прошел экспертизу. Документ размещен на сайте областного министерства по охране памятников истории и культуры.

Положительное заключение комиссия вынесла в конце марта. Специалисты одобрили решение обустроить металлическую площадку и разместить навесы с декоративными решетками по главному фасаду.

Кроме того, в план входят ремонт железобетонной стены приямка, установка защитного отлива, покрытие кровлей из оцинкованного листа.

«Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия», - заключили эксперты.

Здание на Гоголя, 40, построено в конце XIX века. Первым владельцем усадьбы в 1898 году стал Сергей Моржин.

В годы войны здесь размещалось эвакуированное правительство Литовской ССР (Литовский комитет) и собирались представители национальной творческой интеллигенции.

В 2018-м особняк стал частной собственностью, год спустя реконструкцией занялась фирма, имеющая разрешение на работы с памятниками истории. К тому времени его износ достиг 85-90%.

В 2020 году строение возвели фактически с нуля, заменив фундамент, гидроизоляцию, конструкции стен, стропильную систему, перекрытия и кровлю. Сейчас оно носит статус объекта культуры регионального значения.

