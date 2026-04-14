В Пензе планируют изготовить барельеф в честь основателей города

В Пензе планируют смонтировать барельеф, посвященный основателям города. Об этом глава областного центра Олег Денисов рассказал в понедельник, 13 апреля.

Где конкретно его установят и как он будет выглядеть, чиновник не уточнил. Однако Денисов отметил, что на работы может пойти часть доходов от туристического налога.

«Также в планах - размещение информационного стенда для улучшения турнавигации на Привокзальной площади, установка декоративных скамеек, уличных урн в скверах Белинского, Дениса Давыдова, «Кукушка», «Семейный»», - перечислил он.

Ранее Олег Денисов сообщил об идее установить в центре Пензы 11 бронзовых мини-скульптур в рамках проекта «Пензяки-добряки».

Высота фигурок будет около 20-30 сантиметров. Их поставят у оборонительного вала, на улице Московской, в сквере Дениса Давыдова, у драмтеатра, краеведческого музея и в других знаковых местах.

По мнению чиновника, скульптуры станут новыми точками притяжения для путешественников и помогут повысить узнаваемость Пензы.

В конце 2025 года на улице Кирова в Пензе, на участке между зданием областного правительства и торговым центром «Пассаж», открыли скульптуру в честь Александра Баталина (1905-1980), считающегося отцом-основателем Пензенской области.