Губернатор сообщил об открытии большого зала в «Кукольном доме»

В «Кукольном доме» в Пензе показали первый спектакль в большом зале. Об этом в среду, 1 апреля, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«О том, что он есть в здании на улице Чкалова, многие даже не догадывались. Площадка, рассчитанная на 120 зрительских мест, не использовалась 35 лет, с момента переезда сюда театра в 1991 году. Ситуацию нужно было исправлять», - написал он в своем канале в MAX.

По федеральному партийному проекту «Театр - детям» зал оснастили современным световым и звуковым оборудованием, модернизировали механику и закупили новую одежду сцены. С увеличенными вдвое мощностями электроэнергии в новом сценическом пространстве появились все технические условия для полета фантазии работников театра.

Зрителям представили давно полюбившийся им спектакль «Медведь» по мотивам пьесы А. П. Чехова.

Далее первым гостем станет труппа из Архангельска, которая в этом году приедет в Пензу в рамках проекта Минкультуры РФ «Большие гастроли».

«В планах также провести ремонт в зале и заменить кресла. Хочется, чтобы здесь воплощались самые смелые театральные решения и как можно чаще звучали аплодисменты!» - подчеркнул Олег Мельниченко.