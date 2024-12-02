В Пензенской области создали программу по развитию автотуризма

В Пензенской области разработали программу по развитию автомобильного туризма. 28 ноября она была утверждена региональным правительством.
В документе говорится, что область имеет удобное транспортно-географическое расположение. Так, через нее проходят федеральные трассы М-5 Москва - Челябинск, Р-158 Нижний Новгород - Саратов, Р-207 Пенза - Балашов - Михайловка, Р-208 Тамбов - Пенза. Кроме того, много межмуниципальных направлений.
Имеются и точки, которые могли бы заинтересовать путешественников: 50 музеев, более 200 объектов культурного наследия федерального и регионального значения, памятные места, связанные с историей народов, жизнью выдающихся личностей.
В 2024 году, по прогнозу, туристический поток в Пензенскую область должен достичь отметки в 370 000 человек. Это примерно на 5% больше, чем было в 2023-м (353 210).
Для повышения привлекательности региона решили обратить особое внимание на автомобилистов.
Среди целей новой программы - обеспечение доступности объектов туристского показа, создание комфортных и безопасных условий для перемещения по автодорогам, обеспечение качественной мобильной связью во время путешествия, строительство сети многофункциональных зон дорожного сервиса.
Сроки реализации - 2024-2030 годы. За этот период планируется:
- разработать карты-схемы маршрутов с учетом мест показа, путевых точек (остановок), локаций объектов дорожного сервиса;
- построить или отремонтировать подъезды к объектам притяжения;
- создать вблизи точек туристической инфраструктуры парковки, в том числе для автобусов, подвозящих экскурсионные группы;
- обустроить площадки отдыха с кемпстоянкой, в том числе для размещения автодомов;
- установить знаки туристической навигации.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2025 года в Пензе введут туристический налог. Сбор станут взимать за предоставление мест для проживания в гостиницах и объектах аналогичного типа. Минимальная сумма - 100 рублей в сутки.
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