В Пензенской области создали программу по развитию автотуризма

02.12.2024 | 13:21

В Пензенской области разработали программу по развитию автомобильного туризма. 28 ноября она была утверждена региональным правительством.

В документе говорится, что область имеет удобное транспортно-географическое расположение. Так, через нее проходят федеральные трассы М-5 Москва - Челябинск, Р-158 Нижний Новгород - Саратов, Р-207 Пенза - Балашов - Михайловка, Р-208 Тамбов - Пенза. Кроме того, много межмуниципальных направлений.

Имеются и точки, которые могли бы заинтересовать путешественников: 50 музеев, более 200 объектов культурного наследия федерального и регионального значения, памятные места, связанные с историей народов, жизнью выдающихся личностей.

В 2024 году, по прогнозу, туристический поток в Пензенскую область должен достичь отметки в 370 000 человек. Это примерно на 5% больше, чем было в 2023-м (353 210).

Для повышения привлекательности региона решили обратить особое внимание на автомобилистов.

Среди целей новой программы - обеспечение доступности объектов туристского показа, создание комфортных и безопасных условий для перемещения по автодорогам, обеспечение качественной мобильной связью во время путешествия, строительство сети многофункциональных зон дорожного сервиса.

Сроки реализации - 2024-2030 годы. За этот период планируется:

- разработать карты-схемы маршрутов с учетом мест показа, путевых точек (остановок), локаций объектов дорожного сервиса;

- построить или отремонтировать подъезды к объектам притяжения;

- создать вблизи точек туристической инфраструктуры парковки, в том числе для автобусов, подвозящих экскурсионные группы;

- обустроить площадки отдыха с кемпстоянкой, в том числе для размещения автодомов;

- установить знаки туристической навигации.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2025 года в Пензе введут туристический налог. Сбор станут взимать за предоставление мест для проживания в гостиницах и объектах аналогичного типа. Минимальная сумма - 100 рублей в сутки.