Пензенское кладбище стало объектом культурного наследия

Митрофановское кладбище в Пензе (ул. Водопьянова, 19) официально признано объектом культурного наследия регионального значения. Соответствующий приказ опубликован на сайте областного министерства по охране памятников истории во вторник, 22 сентября.

На территории некрополя теперь действуют строгие градостроительные и охранные ограничения. Несогласованные и не связанные с сохранением исторического облика работы запрещены.

Нельзя застраивать территорию, перемещать и сносить старинные надгробия и их элементы. Поблизости невозможны высотная застройка или возведение промышленных объектов.

Любой ремонт или реставрация допускаются только при наличии утвержденного специального проекта и по разрешению министерства по охраны памятников.

Кроме того, здесь действует особый порядок погребения. Дозволяются родственные подзахоронения в существующие могилы, чтобы сохранить историческую территорию.

14 сентября приказ проходил антикоррупционную экспертизу. С 22-го числа (даты официального опубликования) документ вступил в силу.

Митрофановское кладбище - одно из двух старейших сохранившихся в Пензе: оно появилось в 1796 году. Здесь покоятся художники Константин Савицкий и Иван Горюшкин-Сорокопудов, основатель Пензенского ботанического сада Иван Спрыгин, внучка вдовы А. С. Пушкина Натальи Гончаровой Елизавета Арапова-Бибикова и герой Отечественной войны 1812 года Петр Чубаров.