В Кузнецке подсветили 3 здания на улице Ленина

Культура

В Кузнецке подсветили 3 здания на улице Ленина
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На трех исторических зданиях в Кузнецке установили вечернюю подсветку. Об этом утром в четверг, 24 сентября, сообщил глава города Виктор Агафонов.

Все объекты расположены на улице Ленина: музей Воинской Славы, гимназия № 1 и художественная школа.

В Кузнецке подсветили 3 здания на улице Ленина

«Эти здания - не просто объекты культурного наследия, это часть нашей общей истории, которую мы бережно сохраняем. Подсветка подчеркивает их архитектурные детали, делает прогулки по центру уютнее и безопаснее, а сам Кузнецк - еще более привлекательным для гостей», - отметил чиновник на своей странице во «ВКонтакте».

В Кузнецке подсветили 3 здания на улице Ленина

Он предложил подписчикам прогуляться по улице Ленина и оценить ее преображение.

«Пусть эти огни станут символом того, что мы ценим прошлое и уверенно строим будущее!» - заключил Виктор Агафонов.

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