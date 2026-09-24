В Кузнецке подсветили 3 здания на улице Ленина

На трех исторических зданиях в Кузнецке установили вечернюю подсветку. Об этом утром в четверг, 24 сентября, сообщил глава города Виктор Агафонов.

Все объекты расположены на улице Ленина: музей Воинской Славы, гимназия № 1 и художественная школа.

«Эти здания - не просто объекты культурного наследия, это часть нашей общей истории, которую мы бережно сохраняем. Подсветка подчеркивает их архитектурные детали, делает прогулки по центру уютнее и безопаснее, а сам Кузнецк - еще более привлекательным для гостей», - отметил чиновник на своей странице во «ВКонтакте».

Он предложил подписчикам прогуляться по улице Ленина и оценить ее преображение.

«Пусть эти огни станут символом того, что мы ценим прошлое и уверенно строим будущее!» - заключил Виктор Агафонов.