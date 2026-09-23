В Пензе отремонтировали комплекс воинских захоронений

Ремонт комплекса захоронений советских воинов, умерших от ран, на Мироносицком кладбище в Пензе завершен. Об этом сообщили в региональном министерстве по охране памятников во вторник, 22 ссентября.

Мемориал признан объектом культурного наследия регионального значения в сентябре 1987 года. В государственном реестре он зарегистрирован под № 581720903070005.

О планах отремонтировать комплекс стало известно в июле этого года. 30 июня городское управление ЖКХ заключило соответствующий контракт на сумму 5 788 711 рублей с местной компанией.

Подрядчик привел в порядок могилы воинов и отремонтировал асфальтовое покрытие на прилегающей дорожке.

В августе силами волонтеров на Мироносицком кладбище были благоустроены захоронения первой половины XX века. Добровольцы убрали мусор и лишние растения, расчистили подходы к объектам культурного наследия.