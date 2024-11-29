В Пензе решили не взимать туристический налог с пенсионеров

29.11.2024 | 10:43

В Пензе утвердили положение о туристическом налоге, который с 1 января 2025 года будет взиматься с тех, кто приезжает в город. Решение было принято на сессии думы, состоявшейся в пятницу, 29 ноября.

Сбор станут взимать за предоставление мест для проживания в гостиницах и объектах аналогичного типа. Всего таковых в реестре 46 с общим количеством номеров 2 133 и средней стоимостью 3 694 рубля в сутки.

Налог рассчитывается как произведение стоимости проживания и установленной налоговой ставки (в 2025 году она составит 1%, в 2026-м - 2%, в 2027-м - 3%, в 2028-м - 4%). Минимальная сумма - 100 рублей в сутки.

По прогнозу за счет налога по итогам 2025 года городская казна пополнится более чем на 17 млн рублей.

От сбора освободят льготников, многодетных, а также членов семей участников СВО, в том числе погибших. Кроме того, по инициативе депутатов налог не будет взиматься с пенсионеров.