Названа дата открытия арт-объекта от Юрия Ткаченко на ул. Московской

В четверг, 24 сентября, на улице Московской в Пензе откроют арт-объект с афоризмами Ключевского. Его автор - заслуженный художник России Юрий Ткаченко, создавший «Кентавра» для Фонтанной площади.

Скульптуру в виде монументального кресла на гранитном основании установят на место приствольного круга между домами № 3 и 9. Торжественное открытие запланировано на 11:30.

В администрации Пензы напомнили, что создание объекта приурочили к 185-летию со дня рождения великого земляка - выдающегося русского историка Василия Ключевского.

Ключевой деталью композиции станут 12 его афоризмов, считающихся наиболее значимыми. Их разместят на спинке кресла: 6 будут обращены во внутренний контур, 6 - во внешний.

Среди цитат такие:

- «Без знания истории мы должны признать себя случайностями, не знающими, как и зачем мы пришли в мир»;

- «Талант - искра Божия, которой человек обыкновенно сжигает себя, освещая этим пожаром путь другим»;

- «В школе надо повторять уроки, чтобы хорошо помнить их; в жизни надо хорошо помнить ошибки, чтобы не повторять их»;

- «Жизнь не в том, чтобы жить, а в том, чтобы чувствовать, что живешь»;

- «Высшая степень искусства говорить - уменье молчать»;

- «Бездарные люди - обыкновенно самые требовательные критики».

«Распределение афоризмов носит символический характер - по одной цитате на каждый месяц годового цикла.

Художественное решение выполнено в стиле интеллектуального постмодернизма с элементами классицизма, ампира и модерна. В оформлении ряда элементов заложена отсылка к числу 5 - в знак признания значимости фундаментального труда ученого «Курс русской истории», состоящего из 5 частей», - отметили в мэрии.

Ранее сообщалось, что за арт-объект заплатят 2 561 000 рублей.