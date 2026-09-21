Пензенцы снова смогут увидеть «Поезд Победы»

В четверг, 24 сентября, в Пензу прибудет уникальный состав «Поезд Победы» - иммерсивная инсталляция (12+) с эффектом погружения, размещенная в движущихся вагонах.

Выставка будет работать в течение 2 дней с 10:00 до 16:00, посетить ее можно бесплатно, однако необходимо предварительно приобрести электронный билет на конкретный сеанс.

Регистрация открывается за сутки до прибытия состава на официальном сайте организаторов.

Инсталляция «Поезд Победы» состоит из 10 тематических вагонов. Посетитель следует по историческому маршруту «Предвоенные годы - Великая Отечественная - Победа».

«Оборона Брестской крепости, битва за Москву, блокада Ленинграда, атмосфера концлагерей, работа санитарных бригад, научные открытия и достижения в годы войны, деятельность военных трибуналов, послевоенное время и работа по сохранению исторической памяти - лишь некоторые тематические направления экспозиции», - перечислили в региональном правительстве.

Воссоздать историческую действительность получается благодаря дополненной реальности, объемному звуку и театральному освещению реалистичных фигур.

В прошлом году «Поезд Победы» приезжал в Пензу в июле, в 2024-м - в мае. Фотоленту можно посмотреть здесь.