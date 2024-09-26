Анонсирована дата открытия нового арт-объекта на набережной Суры

26.09.2024 | 11:50

В Пензе в пятницу, 27 сентября, на набережной Суры состоится праздник, посвященный Всемирному дню туризма. В этот же день откроют новый арт-объект «Олень и оленята» по мотивам абашевской игрушки.

Об этом сообщили в администрации парка Белинского. Запланированы выступления творческих коллективов Пензы, мастер-шоу по изготовлению и росписи абашевской игрушки.

Начало праздника - в 13:00.

23 сентября стало известно, что на набережной начали готовить основание под скульптурную композицию «Олень и оленята». Стоимость новой достопримечательности - 1 млн 395 тыс. рублей.

Изготовлением арт-объекта занимался скульптор Максим Кулев. На стальной каркас он нанес армированный стекловолокном бетон, затем вылепил более мелкие детали.

Вес самой крупной фигуры, оленя, составит около 700 кг, высота порядка трех метров. Композицию должны окрасить в цвет обожженной глины.