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Культура

На набережной готовят основание под постамент для оленей

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В понедельник, 23 сентября, на набережной Суры начали работы по подготовке основания под постамент для арт-объекта, который там установят в ближайшее время.

На набережной готовят основание под постамент для оленей

Это будет скульптура «Олень и оленята» по мотивам абашевской игрушки, одного из культурных брендов Пензенской области.

На набережной готовят основание под постамент для оленей

Изготовлением арт-объекта занимается скульптор Максим Кулев.

Вес самой крупной фигуры, оленя, составит около 700 кг, высота порядка трех метров. Композицию должны окрасить в цвет обожженной глины.

На набережной готовят основание под постамент для оленей

Стоимость новой достопримечательности - 1 млн 395 тыс. рублей.

Фото 3 - с портала госзакупок, фото 4 - из телеграм-канала Александра Басенко.

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Источник — фото 1, 2 - из TG-канала парка Белинского
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