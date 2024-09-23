На набережной готовят основание под постамент для оленей

23.09.2024 | 17:05

В понедельник, 23 сентября, на набережной Суры начали работы по подготовке основания под постамент для арт-объекта, который там установят в ближайшее время.

Это будет скульптура «Олень и оленята» по мотивам абашевской игрушки, одного из культурных брендов Пензенской области.

Изготовлением арт-объекта занимается скульптор Максим Кулев.

Вес самой крупной фигуры, оленя, составит около 700 кг, высота порядка трех метров. Композицию должны окрасить в цвет обожженной глины.

Стоимость новой достопримечательности - 1 млн 395 тыс. рублей.

Фото 3 - с портала госзакупок, фото 4 - из телеграм-канала Александра Басенко.