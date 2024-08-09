На скульптуру для набережной Суры потратят 1,3 млн рублей

09.08.2024 | 15:40

Для Пензы заказали декоративную парковую скульптуру «Олень и оленята» по мотивам абашевской игрушки. Ее планируется установить на набережной Суры, в зеленой зоне напротив одного из лестничных маршей.

Стоимость арт-объекта - 1 млн 395 тысяч рублей. Он должен быть изготовлен из высококачественного стеклофибробетона на стальном каркасе и окрашен в цвет обожженной глины.

Животных поставят на площадку диаметром 2 метра. Небольшой участок вокруг скульптуры облицуют серой тротуарной бетонной плиткой.

Заказчиком композиции является администрация парка Белинского, средства выделены из федерального, областного и городского бюджетов.

Договор заключен с индивидуальным предпринимателем из Бессоновки. Он должен изготовить оленя с оленятами до 1 октября, сообщается на портале госзакупок.