Сетевое издание|18+|Пятница|9 авг 2024|19:00
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |
 

Культура

На скульптуру для набережной Суры потратят 1,3 млн рублей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Для Пензы заказали декоративную парковую скульптуру «Олень и оленята» по мотивам абашевской игрушки. Ее планируется установить на набережной Суры, в зеленой зоне напротив одного из лестничных маршей.

Стоимость арт-объекта - 1 млн 395 тысяч рублей. Он должен быть изготовлен из высококачественного стеклофибробетона на стальном каркасе и окрашен в цвет обожженной глины.

На скульптуру для набережной Суры потратят 1,3 млн рублей

Животных поставят на площадку диаметром 2 метра. Небольшой участок вокруг скульптуры облицуют серой тротуарной бетонной плиткой.

Заказчиком композиции является администрация парка Белинского, средства выделены из федерального, областного и городского бюджетов.

Договор заключен с индивидуальным предпринимателем из Бессоновки. Он должен изготовить оленя с оленятами до 1 октября, сообщается на портале госзакупок.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото № 2 с портала госзакупок
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте