Изготовление 3-метрового оленя для Пензы идет полным ходом

16.09.2024 | 08:45

Появились фотографии работы над арт-объектом по мотивам абашевской игрушки для Пензы. Изготовлением занимается скульптор Максим Кулев.

Как в воскресенье, 15 сентября, в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Басенко, сейчас на сварной стальной каркас слой за слоем накладывается армированный стекловолокном бетон. Затем скульптор вылепит более мелкие детали.

Вес оленя составит около 700 кг, высота порядка 3 метров. В композиции также будут оленята.

«Особенность выбранного материала в том, что уже на третьи сутки после завершения работы бетон набирает 70% от максимальной прочности. За 28 суток фигура полностью высыхает и готова к установке», - пояснил Басенко.

Арт-объект появится на набережной реки Суры в зеленой зоне напротив одного из лестничных маршей уже этой осенью. Скульптурную композицию должны окрасить в цвет обожженной глины. Стоимость новой достопримечательности - 1 млн 395 тыс. рублей.