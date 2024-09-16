Сетевое издание|18+|Понедельник|16 сен 2024|09:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+23oC
+24oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Изготовление 3-метрового оленя для Пензы идет полным ходом

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Появились фотографии работы над арт-объектом по мотивам абашевской игрушки для Пензы. Изготовлением занимается скульптор Максим Кулев.

Как в воскресенье, 15 сентября, в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Басенко, сейчас на сварной стальной каркас слой за слоем накладывается армированный стекловолокном бетон. Затем скульптор вылепит более мелкие детали.

Изготовление 3-метрового оленя для Пензы идет полным ходом

Вес оленя составит около 700 кг, высота порядка 3 метров. В композиции также будут оленята.

Изготовление 3-метрового оленя для Пензы идет полным ходом

«Особенность выбранного материала в том, что уже на третьи сутки после завершения работы бетон набирает 70% от максимальной прочности. За 28 суток фигура полностью высыхает и готова к установке», - пояснил Басенко.

Изготовление 3-метрового оленя для Пензы идет полным ходом

Арт-объект появится на набережной реки Суры в зеленой зоне напротив одного из лестничных маршей уже этой осенью. Скульптурную композицию должны окрасить в цвет обожженной глины. Стоимость новой достопримечательности - 1 млн 395 тыс. рублей.

Изготовление 3-метрового оленя для Пензы идет полным ходом

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото из канала Александра Басенко
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте