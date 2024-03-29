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Культура

Губернатор высказался о противниках реконструкции планетария

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Олег Мельниченко назвал окончание реконструкции и открытие планетария одним из главных достижений 2023 года. Своими мыслями на эту тему губернатор поделился, выступая в Законодательном собрании Пензенской области в пятницу, 29 марта.

«Крика было много, конечно. Когда там, извините за выражение, в этом планетарии люди без определенного места жительства жили и костры жгли, никого он не волновал. Как только начали заниматься его приведением в порядок, сразу очень волнительно для целого ряда так называемых оппозиционных деятелей все это стало. Они так заволновались, так заволновались, такую волну погнали...

В результате планетарий стоит, оборудованный современной техникой, и на его базе уже всероссийское движение планетариев строится. А этих крикунов что-то не видно. Куда-то разбежались все. Как дойдет до дела, когда надо лопату брать, что-то там строить, руками махать, мешки таскать - сразу все исчезают», - заявил Олег Мельниченко.

Новое учреждение научно-просветительного профиля в Пензе открыли 2 сентября 2023 года. Несколько месяцев оно функционировало в тестовом режиме, а с 3 января 2024-го начало работать полноценно.

В декабре министр культуры и туризма региона Сергей Бычков пообещал, что для планетария приобретут телескоп. При этом он подчеркнул, что прибор не требуется для полноценного функционирования учреждения.

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