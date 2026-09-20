Спектакли «Кукольного дома» станут доступными для незрячих

В пензенском театре «Кукольный дом» запустят систему тифлокомментирования - описания визуальных элементов спектакля для незрячих и слабовидящих зрителей. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в соцсетях в воскресенье, 20 сентября.

Трансляция ведется через бесплатное мобильное приложение «Особый взгляд» в режиме реального времени. На модернизацию направлены средства гранта - учреждение получило его как один из победителей конкурса фонда «Искусство, наука и спорт».

«В рамках гранта театр организует по два показа спектаклей «Кому это нужно», «Медведь», «Как Лиса Медведя обманывала» и «38 попугаев», а также проведет мастер-классы по кукловождению. Сопровождение всех мероприятий обеспечит тифлокомментатор высшей категории Таиса Марченко», - уточнил губернатор.

Новую технологию планируется применять и в проекте «Театральные вечера». Спектакли «Кукольного дома» смогут посетить люди с нарушением зрения в малых городах и селах области.

Постановки для незрячих и слабовидящих зрителей в регионе начали проводить в 2024 году. Первым стал Пензенский театр юного зрителя. Затем присоединился областной драмтеатр, проведя по два показа спектаклей «Мертвые души», «Тетушка на миллион», «Ленинградская притча» и «Гамлет. Эпизоды» с тифлокомментированием.

«Считаю, что искусство должно быть доступно всем жителям Пензенской области без каких-либо ограничений», - заключил Олег Мельниченко.