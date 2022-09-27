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Пензенец нарисовал «Портал в прошлое» на здании колледжа

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Девушка с абашевской игрушкой в руках смотрит на всех проходящих мимо здания на Собинова, 7. Размер окошка, из которого выглядывает красавица, - с четырехэтажное здание. Это граффити на стене колледжа архитектуры и строительства. Рисует его Никита Романов.

«Если сравнить с тем, что я недавно рисовал, - месяц назад начал в городе Альметьевске в Татарстане 11-этажное здание. Там было очень много нюансов, и вышка застревала, подъемник застревал, пришлось через крышу залезать, погодные условия очень своеобразные - то жара, то холод», - сообщил художник.

Никита Романов стал одним из победителей фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа. Свою работу он назвал «Портал в прошлое». Резной наличник с граффити действительно существует - художник видел его на частном доме около цирка, а вот образ девушки собирательный.

Романов трудится на объекте уже не первый день, но многие учащиеся только сейчас заметили, как изменилась стена одного из корпусов.

«Не важно, что нарисовано, главное - чтобы красиво было, чтобы глаз радовало», - отметил студент Иван Семенов.

Вот только разглядеть девушку с игрушкой - даже несмотря на ее размер - прохожим не так-то просто: ее закрывают деревья.

«Мы валить, конечно, не будем, но часть веток будут опилены, чтобы люди видели. Они и сейчас уже заглядывают, им очень это нравится», - рассказал заместитель директора Пензенского колледжа архитектуры и строительства Иван Шапоров.

Художник говорит, что работа будет завершена совсем скоро. Граффити выполнено такими материалами, что изображению не страшны ни дождь, ни снег.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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