Жителей Пензенской области ждет «Ночь искусств» в интернете

31.10.2020 | 11:30

Министерство культуры и туризма Пензенской области опубликовало план проведения акции «Ночь искусств», которая пройдет во вторник, 3 ноября. В связи с продлением режима повышенной готовности все мероприятия будут проходить в режиме онлайн.

В ККЗ «Пенза» в 19:00 начнется «Ночь искусств в органном зале». Ее можно будет увидеть в соцсетях и на портале культура.рф. На 21:00 запланировано открытие персональной выставки Мирослава Колотилина «Осязаемая вечность» (соцсети).

На страницах Пензенской областной картинной галереи имени К. А. Савицкого в Instagram, Twitter, «ВКонтате», penza.gallery акция начнется в 18:00. Ее участников ждут мастер-класс для детей «Жизнь - источник вдохновения», виртуальная экскурсия по выставке в музее стекла и хрусталя, презентация Пензенской Казанской иконы Божией Матери, мастер-класс «Роспись по маске». В 20:00 на сайте культура.рф начнется концерт Юрия Хошобина «Вечер романса», а в 21:00 всех желающих ждет онлайн-экскурсия #передвижники150.

На сайте и страницах в соцсетях областного краеведческого музея с 18:00 пользователей Сети ждет онлайн-экскурсия по выставкам «Жизнь, отданная песне», «Народ звезды кочевой» и «Пенза, семинария, ректор, инспектор» (к 220-летию Пензенской духовной семинарии), «И помнит мир спасенный!», «От кубышки до амфоры. Тайны керамики», а также видеосюжеты «В каждом посаде - в своем наряде», «Солнечный конь», «Деревянные кружева», тексты «В. О. Ключевский от А до Я» и «Музейные реликвии», зарисовки «Народов дружная семья», мастер-класс «Пояс на бутылке на куколку», детское занятие «Сказка на Казанскую». В 21:00 состоится торжественное награждение победителей конкурса творческих презентаций школьников «Война в судьбе моей семьи».

В Литературном музее в 17:00 состоится открытие выставки работ участников XXI Купринского творческого конкурса «Гранатовый браслет». Затем можно будет увидеть видеоролик «Читаем Куприна», принять участие в виртуальном мастер-классе «Песик - черный носик» (изготовление белого пуделя из бумаги), посмотреть презентацию музея, разгадать кроссворд «Искусство объединяет». Купринскую тему продолжит презентация книги «Врут, как зеленые лошади...» и завершит фильм-спектакль «Тапер» по произведению писателя.

Музей подготовил аудиоролик «Патриарх московских романистов» о Михаиле Загоскине и отрывок из его романа «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

Областной драмтеатр подготовил к «Ночи искусств» вечер актерской песни «Музыка на бис - 2». Посмотреть его можно будет на YouTube и в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram.

«Кукольный дом» в соцсетях в 12:00 покажет спектакль «Спящая красавица» (4+), в 17:00 - интервью с художественным руководителем театра Владимиром Бирюковым, в 20:00 - спектакль «Вечер накануне Ивана Купала» (12+).

Пензенский областной Дом народного творчества на своих страницах в Instagram и «ВКонтакте» покажет онлайн-концерты: в 18:00 - ансамбля народной песни «Славяне», в 19:00 - оперной студии.

В областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова «Ночь искусств» в 16:00 откроет мастер-класс «Создаем новогоднюю композицию», затем пройдет выступление дуэта преподавателей Пензенского колледжа искусств Владислава Казакова и Сергея Струкова, «Необыкновенный концерт», ДМШ имени В. П. Чеха, читка от творческой мастерской Натальи Арефьевой и выставка из коллекции Александра Сычева «Восток - дело тонкое».

В Пензенской областной библиотеке для детей и юношества в 16:00 начнется интерактивный арт-фестиваль «СоТворчество».

Также интересные и насыщенные программы подготовили музеи А. И. Куприна (с. Наровчат), А. Н. Радищева (с. Радищево Кузнецкого района), В. Г. Белинского (г. Белинский), Кузнецкий музыкальный колледж, Пензенский колледж искусств.

«Ночь искусств» - продолжение акций «Ночь музеев», «Ночь в театре», «Библионочь», «Ночь музыки». Она завершает годовую серию «культурных ночей». В 2013 году по инициативе Министерства культуры РФ состоялась первая акция. В этом году она пройдет уже в восьмой раз», - отметили в пресс-службе регионального минкульта.