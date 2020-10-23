В Пензе «Ночь искусств» пройдет в режиме онлайн

Пензенские учреждения культуры готовятся к традиционной акции «Ночь искусств», которая запланирована на 3 ноября.
Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области, из-за непростой эпидемиологической ситуации она пройдет в режиме онлайн.
Пензенская картинная галерея уже подготовила насыщенную программу. Впервые сразу три мероприятия будут транслироваться в прямом эфире на портале культура.рф.
В 19:00 начнется презентация Пензенской Казанской иконы Божией матери, приуроченная ко Дню народного единства.
В 20:00 запланирован концерт Юрия Хошобина «Вечер романса», где прозвучат любимые и всем известные произведения.
Завершит «Ночь искусств» экскурсия #передвижники150, посвященная 150-летию основания Товарищества передвижных художественных выставок. Начало в 21:00.
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