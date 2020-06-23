Пензенцы получили возможность вернуть билеты в драмтеатр

23.06.2020 | 11:15

Пензенцы смогут вернуть билеты на мероприятия, не состоявшиеся из-за коронавируса. Во вторник, 23 июня, возобновили работу кассы областного драматического театра, расположенные со стороны улицы Бакунина.

«Начиная с этого дня вы можете вернуть билеты на отмененные и перенесенные мероприятия, которые были ранее запланированы на сцене театра. При этом билеты на перенесенные мероприятия остаются действительными на новые даты проведения (полный список будет опубликован позже)», - подчеркнули представители учреждения.

Так, горожане смогут воспользоваться билетами на премьерный показ спектакля по пьесе Г. Горина «...Чума на оба ваши дома!». Он должен был состояться 20 марта.

«Кассы работают ежедневно с 10:00 до 19:00 без перерыва и выходных дней. При посещении кассового зала просим пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Телефон для справок +7 (841-2) 56-30-46», - сообщили пензенцам.

Драматический театр, как и другие учреждения культуры в Пензенской области (филармония, ККЗ «Пенза», Центр культуры и досуга), закрылись 16 марта в целях противодействия распространению коронавируса.

В период обязательной самоизоляции драмтеатр вел интернет-трансляции спектаклей из архивов и некоторых постановок текущего репертуара.