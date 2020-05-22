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Культура

Актеры пензенского драмтеатра готовятся к новому сезону

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Четный ряд - четное место, нечетный ряд - нечетное. В таком шахматном порядке, возможно, придется сидеть в зрительном зале в новом театральном сезоне. Такой вариант рассадки предлагает министр культуры России Ольга Любимова.

Эта мера, которая уже является мировой практикой, обсуждается с Роспотребнадзором.

«При этом зрителей будет намного меньше. Экономика и выпадающие доходы театров в какое-то время будут беспокоить бюджет каждого федерального подведа. Но тем не менее все очень воодушевлены и очень готовятся», - сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Хоть в шахматном, хоть в треугольном, хоть в полукруглом состоянии, но чтобы они сидели живые и здоровые в зрительном зале. Мы этого ждем - и мы, и зрители», - отметил художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

А пока в театре даже репетиции не проводят. На сцене - в буквальном смысле железный занавес весом в 12 тонн. В зале только звуковая аппаратура, оставшаяся после последнего закрытого прогона спектакля по пьесе Григория Горина с немного пугающим из-за ситуации названием «Чума на оба ваших дома». Премьера должна была состояться в марте, но ее отменили. Зато прибавилось забот у руководителя литературно-драматической части Виталия Соколова.

«Мы перешли в онлайн-формат - это трансляции спектаклей из архивов театра и некоторых спектаклей текущего репертуара. Приходится много работать с архивными записями, что не оцифровано - оцифровывать, выкладывать в Сеть, планировать трансляции, составлять афишу», - пояснил он.

За два месяца театр онлайн посетили почти 100 тысяч человек. Помимо спектаклей, зрители могут наблюдать и за читкой актерами современных пьес, например, белорусского писателя Андрея Иванова «С училища».

В новом театральном сезоне, помимо несостоявшейся премьеры, планируют показать еще одну - спектакль по пьесе Константина Симонова «Так и будет». Его посвятили 75-летию Победы.

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