08.03.2020 | 13:50

Симфонический оркестр или рок-группа? Не то и не другое... Музыкальный коллектив «Резонанс» - это два в одном. Ключевое понятие его творчества - классика.

На сцене городского Центра культуры и досуга выступил оркестр, который умудрился совместить звучание скрипки, фортепиано и тромбона с рок-замыслами Rolling Stones, Pink Floyd, Nirvana, Led Zeppelin.

«Это такая стилизация в те годы, когда еще пиво было вкуснее, мысли были другие, не было мобильных телефонов, философия жизни была другая. В общем, в ту золотую эпоху экскурс», - пояснил руководитель оркестра «Резонанс» Денис Федоренко.

Хиты классического рока, исполненные на традиционных классических инструментах, звучат по-другому. Богатство скрипок, благородность альтов, шарм виолончелей делают звучание произведений ХХ века более насыщенными и красочными.

Музыканты группы «Резонанс» - это выпускники консерваторий, заслуженные деятели искусств, гастролирующие по всему миру.

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