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Культура | В Пензе провели музыкальный эксперимент с гитарой и органом

01.11.2019|16:11
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Пензенцы вновь смогли насладиться необычным сочетанием звуков классической гитары и величественного органа.

В этот раз музыкальный эксперимент в областной филармонии демонстрировало интернациональное трио: француз Филипп Вилла и россиянки Анастасия Максимкина и Софья Семьянова.

Концертная программа получила название «Барокко. Испанский романтизм». В нее вошли произведения великих композиторов. Самого же Филиппа Вилла считают одним из уникальных музыкантов своего поколения. Он лауреат различных международных премий и конкурсов.

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