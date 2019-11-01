01.11.2019 | 16:11

Пензенцы вновь смогли насладиться необычным сочетанием звуков классической гитары и величественного органа.

В этот раз музыкальный эксперимент в областной филармонии демонстрировало интернациональное трио: француз Филипп Вилла и россиянки Анастасия Максимкина и Софья Семьянова.

Концертная программа получила название «Барокко. Испанский романтизм». В нее вошли произведения великих композиторов. Самого же Филиппа Вилла считают одним из уникальных музыкантов своего поколения. Он лауреат различных международных премий и конкурсов.