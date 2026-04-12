Жителя Пензенской области подозревают в содействии террористам

37-летний житель Пензенской области подозревается в содействии террористической деятельности. Нарушение закона выявили сотрудники ФСБ.

Мужчина, зная, что проукраинское движение внесено в реестр террористических организаций, деятельность которых запрещена в России, в интернете несколько раз перевел ему деньги.

«Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования», - сообщили в УФСБ России по Пензенской области.

Ранее суды за публичное оправдание терроризма приговорили 63-летнего и 32-летнего жителей региона к штрафам в размере 350 000 и 450 000 рублей соответственно. Обоим на 2 года запретили администрировать сайты и каналы.

За аналогичное преступление будут судить 19-летнего жителя Пензенской области. Он разместил материалы о запрещенной в России проукраинской организации в Telegram, сотрудники ФСБ обнаружили посты и установили личность автора.