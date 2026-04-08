Житель Пензенской области заплатит 450 000 руб. за оправдание терроризма

Центральный окружной военный суд приговорил 32-летнего жителя Пензенской области к крупному штрафу за публичное оправдание терроризма.

Мужчина разместил в интернете материалы, оправдывающие деятельность запрещенной в России проукраинской террористической организации, уточнили в УФСБ России по Пензенской области.

Жителю региона назначили наказание в виде штрафа в размере 450 000 рублей.

Также суд на 2 года лишил его права администрировать сайты и каналы.

Ранее стало известно, что направлено в суд уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Пензенской области, который передал спецслужбам Украины сведения о 3 участниках СВО. Его обвиняют в государственной измене и пропаганде терроризма.