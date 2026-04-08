Житель Пензенской области заплатит 450 000 руб. за оправдание терроризма

Криминал

Печать
Max

Центральный окружной военный суд приговорил 32-летнего жителя Пензенской области к крупному штрафу за публичное оправдание терроризма.

Мужчина разместил в интернете материалы, оправдывающие деятельность запрещенной в России проукраинской террористической организации, уточнили в УФСБ России по Пензенской области.

Жителю региона назначили наказание в виде штрафа в размере 450 000 рублей.

Также суд на 2 года лишил его права администрировать сайты и каналы.

Ранее стало известно, что направлено в суд уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Пензенской области, который передал спецслужбам Украины сведения о 3 участниках СВО. Его обвиняют в государственной измене и пропаганде терроризма.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
фсб терроризм штраф
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!