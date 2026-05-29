Камешкирец подобрал потерянные коробки из маркетплейса и поплатился

Криминал

50-летнего жителя села Русский Камешкир подозревают в краже более 100 единиц товара из маркетплейса. По версии следствия, мужчина похитил аппарат для мойки окон, стабилизатор напряжения, парфюмерию, одежду и другие вещи.

Эти товары лежали в коробках, которые перевозил грузовик. В Кузнецком районе продукция пропала - вывалилась из кузова. Водитель не заметил случившегося.

Полиция установила, что коробки оказались на обочине дороги Кузнецк - Русский Камешкир и неизвестный мужчина подобрал их, погрузив в свою машину. Чтобы выяснить личность похитителя, правоохранители опросили свидетелей, проезжавших по этому участку. В итоге полицейские получили приметы автомобиля подозреваемого и нашли самого злоумышленника.

Тот во всем признался.

«Гражданин добровольно выдал похищенное. В ходе допроса он пояснил, что по дороге из дома в Кузнецк увидел, что на обочине лежат картонные коробки. Подъехав ближе, он разглядел на коробках логотип известного маркетплейса и погрузил их в машину», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.

Похищенным товаром камешкирец пользовался сам.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

