Жителю региона вынесли приговор за оправдание терроризма

Жителю региона вынесли приговор за оправдание терроризма
63-летнему жителю Пензенской области вынесли приговор за публичное оправдание терроризма.

Мужчина разместил в интернете материалы о проукраинских террористических организациях, деятельность которых запрещена в России.

С контентом ознакомились сотрудники ФСБ.

В отношении жителя региона возбудили уголовное дело. Центральный окружной военный суд признал его виновным в преступлении.

Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 350 000 рублей. Также ему запретили администрировать сайты и каналы в течение 2 лет.

«Приговор в законную силу не вступил», - уточнили в пресс-службе УФСБ РФ по Пензенской области.

