19-летнего жителя региона будут судить за посты в Telegram

19-летнего жителя Пензенской области обвиняют в публичном оправдании терроризма.

Соответствующие материалы о запрещенной в России проукраинской организации молодой человек разместил в Telegram.

Сотрудники ФСБ обнаружили посты и установили личность жителя региона.

В отношении юноши возбудили уголовное дело. Его расследование уже окончено, материалы переданы на рассмотрение в суд, уточнили в областном управлении ФСБ РФ.

Ранее сообщалось, что 20-летнего жителя региона подозревают в совершении преступлений по 2 уголовным статьям - о публичных призывах к терроризму и участии в деятельности террористической организации.

Он разместил в интернете комментарии, оправдывающие действия лидеров международного террористического движения, и выложил в Сеть координаты объекта критической инфраструктуры для подрыва.

