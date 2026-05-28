Пензячка похитила деньги ради открытия массажного кабинета

Max

34-летнюю жительницу Пензенского района подозревают в краже бюджетных средств.

Полицейские установили, что женщина обратилась в органы соцзащиты, желая открыть бизнес. Пензячка намеренно занизила свои доходы, чтобы получить статус малоимущей и иметь право заключить социальный контракт.

Ее заявку одобрили. Женщине выделили 300 000 рублей на открытие массажного кабинета.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Пензячке грозит лишение свободы на срок до 6 лет, сообщили в региональном УМВД РФ.

Ранее в мошенничестве с социальным контрактом обвинили 29-летнего жителя Кузнецкого района. Он незаконно получил деньги якобы на закупку оборудования и инструментов для изготовления деревянных изделий.

