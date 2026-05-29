Оренбургский дроппер вернет деньги пензенскому пенсионеру

Криминал

70-летнему пенсионеру из Пензы вернут часть денег, отправленных мошенникам. Такое решение принял суд, куда обратилась прокуратура Железнодорожного района.

Пожилой мужчина поверил в легенду о выгодном инвестировании и перевел свои сбережения - более 900 тысяч рублей - на указанные аферистами счета.

Когда пензенец понял, что его обманули, он обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия выяснилось, что часть похищенных денег поступила на банковский счет, принадлежащий жителю Оренбургской области. Прокурор направил в суд иск о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими средствами. В итоге оренбуржца обязали выплатить пензенскому пенсионеру 118 тысяч рублей.

«Исполнение судебного решения находится на контроле», - сообщили в областной прокуратуре.

