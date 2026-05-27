Житель Каменки доверил другу оплату счетов и лишился 500 000 руб.

48-летний житель Каменки отправился в банк, чтобы снять деньги, и обнаружил, что кто-то опустошил его счет. Мужчина обратился в полицию.

Правоохранители установили, что к исчезновению средств причастен 45-летний приятель пострадавшего. Тот не стал отрицать вину.

По словам злоумышленника, товарищ сам предоставил ему пароль от своего мобильного банка, когда потребовалась помощь с оплатой счетов. После этого мужчина тайно использовал телефон доверчивого приятеля и сделал 8 переводов на свой сберегательный счет, похитив более 500 000 рублей.

Злоумышленник не успел потратить эту сумму, однако получал проценты с нее.

Расследование по уголовному делу завершено, обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.

Банковский счет с похищенной суммой арестовали. Деньги вернут законному владельцу после вынесения приговора.

