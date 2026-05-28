В Неверкинском районе мать задолжала дочери больше 1 млн

42-летняя жительница Неверкинского района отправится под суд за пренебрежение родительским долгом.

Женщина без уважительных причин не перечисляла деньги на содержание 14-летней дочери, хотя была обязана по решению суда.

Нарушительницу привлекли к административной ответственности, но принятые меры не возымели эффекта.

С декабря 2025 по январь 2026-го нерадивой матери насчитали недоимку более чем на 29 000 рублей. К апрелю 2026-го общая задолженность превысила 1,1 млн рублей.

По факту неоднократной неуплаты алиментов возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 1 года, уточнили в областной прокуратуре.