Башмаковец напал на женщину, чтобы отнять палки для ходьбы

65-летнего жителя Башмаковского района осудили за хулиганство: он беспричинно напал на двух женщин.

Это случилось днем 18 декабря 2025 года около школы. Башмаковец был пьян и стал без повода оскорблять сельчанку, которая занималась скандинавской ходьбой. Потом он начал с силой вырывать из ее рук палки.

На крики потерпевшей прибежала другая женщина. Дебошир несколько раз ударил ее кулаками по лицу, рукам, а затем повалил на землю.

Обе сельчанки испытали физическую боль.

«Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, так как подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением», - сообщили в Башмаковском районном суде. Потерпевшие не стали настаивать на строгом наказании.

Хулигана приговорили к 320 часам обязательных работ.