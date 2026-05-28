Башмаковец напал на женщину, чтобы отнять палки для ходьбы

Криминал

Башмаковец напал на женщину, чтобы отнять палки для ходьбы
Печать
Max

65-летнего жителя Башмаковского района осудили за хулиганство: он беспричинно напал на двух женщин.

Это случилось днем 18 декабря 2025 года около школы. Башмаковец был пьян и стал без повода оскорблять сельчанку, которая занималась скандинавской ходьбой. Потом он начал с силой вырывать из ее рук палки.

На крики потерпевшей прибежала другая женщина. Дебошир несколько раз ударил ее кулаками по лицу, рукам, а затем повалил на землю.

Обе сельчанки испытали физическую боль.

«Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, так как подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением», - сообщили в Башмаковском районном суде. Потерпевшие не стали настаивать на строгом наказании.

Хулигана приговорили к 320 часам обязательных работ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
хулиганство драка суд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!