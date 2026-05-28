Кузнечанин похвалился перед другом девушкой и заинтересовал полицию

49-летнего жителя Кузнецка подозревают в распространении материалов порнографического характера.
Мужчина познакомился в Сети с девушкой и начал общаться с ней. Дама присылала ему интимные фотографии.
Через некоторое время кузнечанин захотел похвастаться перед своим приятелем наличием такой знакомой и отправил снимки ему.
Оперативная информация об этом поступила полицейским. Мужчину задержали. Он не стал отрицать вину, рассказали в УМВД России по Пензенской области.
По факту рассылки порнографии возбудили уголовное дело. Кузнечанин может оказаться за решеткой на срок до 6 лет.