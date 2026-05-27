В пензенском поезде женщина украла терминал, приняв его за телефон

В Городищенском районе будут судить 51-летнюю жительницу Самарской области. Ее обвиняют в краже устройства контроля электронных билетов.

Как установили дознаватели, в июле 2025 года проводник поезда Нижневартовск - Пенза оставил терминал без присмотра. Аппарат с виду похож на сотовый телефон, так что женщина его присвоила.

Сойдя на одной из станций, она поняла свою ошибку и выбросила устройство, которым не смогла бы пользоваться.

«Сотрудники транспортной полиции установили женщину и задержали ее. Ущерб, причиненный АО «Федеральная пассажирская компания», обвиняемой возмещен», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Уголовное дело направлено на рассмотрение городищенскому мировому судье.