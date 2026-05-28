Пензячка подключила автоплатеж для финансирования экстремистов

Криминал

Пензячка подключила автоплатеж для финансирования экстремистов
Печать
Max

Жительницу Пензы признали виновной в финансировании экстремистов с назначением наказания в виде крупного штрафа.

Женщина подключила услугу по ежемесячному списанию средств со своего счета, таким образом с августа 2021 года по февраль 2022-го деньги переводились экстремистской организации.

Когда данные факты были выявлены, в отношении пензячки возбудили уголовное дело.

Суд приговорил женщину к штрафу в размере 300 000 рублей, рассказали в региональном управлении СК России.

Ранее сообщалось, что будут судить и другую горожанку, которая в августе 2021 года перевела экстремистам деньги со счета дочери.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
экстремизм финансирование суд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!