Пензячка подключила автоплатеж для финансирования экстремистов

Жительницу Пензы признали виновной в финансировании экстремистов с назначением наказания в виде крупного штрафа.

Женщина подключила услугу по ежемесячному списанию средств со своего счета, таким образом с августа 2021 года по февраль 2022-го деньги переводились экстремистской организации.

Когда данные факты были выявлены, в отношении пензячки возбудили уголовное дело.

Суд приговорил женщину к штрафу в размере 300 000 рублей, рассказали в региональном управлении СК России.

Ранее сообщалось, что будут судить и другую горожанку, которая в августе 2021 года перевела экстремистам деньги со счета дочери.