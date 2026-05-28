В Пензе перекрыли канал сбыта марихуаны

Max

Сотрудники полиции задержали 38-летнего жителя Пензы. У него нашли марихуану. Мужчина вывел правоохранителей на сбытчика наркотика.

Пензенец рассказал, что приобрел запрещенное вещество у своего 56-летнего знакомого, уроженца соседней республики, который работает и живет в областном центре.

Мужчину нашли и задержали. Тот признался, что получил марихуану от своего товарища.

Подозреваемым оказался 56-летний приезжий из ближнего зарубежья. Он трудился на продуктовом рынке.

На допросе мужчина сообщил, что сам употребляет наркотики. Он сорвал коноплю в Бессоновском районе, высушил и измельчил.

По факту незаконного производства и сбыта наркотического вещества возбудили уголовное дело, фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы, сообщили в региональном УМВД РФ.

