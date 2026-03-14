Жительница Пензенской области нелегально помогала мигрантам

Криминал

Печать
Telegram

Сотрудники регионального УФСБ выявили и пресекли деятельность 56-летней жительницы Пензенской области и 32-летнего иностранца, которые занимались организацией незаконной миграции.

Подозреваемые изготавливали уведомления о трудоустройстве для приезжих, далее бумаги представлялись в правоохранительные органы.

На основании этих документов мигрантам продлевали сроки пребывания в России.

«Следственным отделом УФСБ России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»)», - сообщили в управлении.

Открыто следствие, ведутся оперативно-разыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства и эпизоды противоправной деятельности.

Ранее под суд отправились двое жителей Пензы, изготовившие 4 фиктивных договора о выполнении работ. Подделки позволяли мигрантам пребывать на территории России.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
мигрант фсб иностранец
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!