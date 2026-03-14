Жительница Пензенской области нелегально помогала мигрантам

Сотрудники регионального УФСБ выявили и пресекли деятельность 56-летней жительницы Пензенской области и 32-летнего иностранца, которые занимались организацией незаконной миграции.

Подозреваемые изготавливали уведомления о трудоустройстве для приезжих, далее бумаги представлялись в правоохранительные органы.

На основании этих документов мигрантам продлевали сроки пребывания в России.

«Следственным отделом УФСБ России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»)», - сообщили в управлении.

Открыто следствие, ведутся оперативно-разыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства и эпизоды противоправной деятельности.

Ранее под суд отправились двое жителей Пензы, изготовившие 4 фиктивных договора о выполнении работ. Подделки позволяли мигрантам пребывать на территории России.