Пензячка заплатит крупный штраф за финансирование экстремистов

Жительнице Пензы назначили крупный штраф за финансирование экстремистов.

В августе 2021 года женщина перевела деньги на счет организации, признанной в России экстремистской.

Данный факт вскрыли сотрудники регионального управления ФСБ РФ. В отношении горожанки возбудили уголовное дело. Она признала вину.

Суд приговорил женщину к штрафу в размере 300 000 рублей, пояснили в областной прокуратуре, уточнив, что решение еще не вступило в силу.

Ранее сообщалось, что за аналогичное преступление наказали пензячку, которая подключила услугу по ежемесячному списанию средств со своего счета на баланс экстремистской организации. Ее также оштрафовали на 300 000 рублей.