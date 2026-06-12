На кузнечанина оформили кредит, использовав сим-карту

Криминал

На кузнечанина оформили кредит, использовав сим-карту
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26-летний житель Кузнецкого района обнаружил, что с его счета пропали деньги. Молодой человек позвонил в банк и узнал, что сумма списалась в счет оплаты кредита. Однако он не оформлял заем и никому не предоставлял доступ к банковскому приложению.

Кузнечанин обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Правоохранители установили, что к преступлению причастен 25-летний житель Брянска.

Полицейские отправились в служебную командировку в этот город и задержали злоумышленника. Тот во всем признался.

Мужчина рассказал, что покупал в интернете сим-карты, привязанные к «Госуслугам», а потом, используя абонентские номера, оформлял кредиты на своих жертв.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

На кузнечанина оформили кредит, использовав сим-карту

«Также устанавливается причастность подозреваемого к совершению других подобных преступлений на территории Российской Федерации», - сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.

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