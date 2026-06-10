Пензенца признали виновным в финансировании терроризма

Центральный окружной военный суд признал 50-летнего жителя Пензы виновным в финансировании терроризма.

С октября 2022 года по апрель 2024-го мужчина перевел 14 013 рублей на счет организации, признанной террористической. Эти средства использовались для поддержания деятельности и для подготовки преступлений.

Во время предварительного следствия пензенец содержался под стражей, уточнили в региональном СУ СКР. Оперативное сопровождение обеспечили сотрудники управления ФСБ.

Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы. Первые 2 года предстоит провести в тюрьме (в отличие от колонии предполагает максимальную изоляцию. - Прим. ред.), остаток срока - в исправительной колонии строгого режима, уточнили в областной прокуратуре.

Сумма перечисленных денег конфискована в доход государства.