Зареченке вынесли приговор за смертельное ДТП в Бессоновке

38-летнюю зареченку осудили за смертельное ДТП, которое случилось 22 августа на улице Центральной в Бессоновке.

Авария произошла в 16:50 на 8-м километре дороги Пенза - Лунино. Женщина на автомобиле Livan X3 Pro выехала на встречную полосу для поворота налево, не убедившись в безопасности маневра, и сбила двигавшегося по правилам 61-летнего мужчину на мопеде.

От полученных травм он скончался.

На суде зареченка полностью признала вину. При вынесении приговора среди прочего было учтено, что после аварии она пыталась оказать помощь пострадавшему, затем извинилась перед его близкими, частично возместила моральный вред.

В итоге женщине назначили наказание в виде полутора лет колонии-поселения с лишением водительских прав на тот же период. Исполнение приговора отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, уточнили в Бессоновском районном суде.