Пензенские оперативники накрыли нарколабораторию под Москвой

Криминал

Пензенские оперативники накрыли нарколабораторию под Москвой
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54-летнюю жительницу Московской области будут судить за незаконное производство наркотиков, приобретение и хранение прекурсоров. Обвинительное заключение утвердила пензенская прокуратура.

С апреля по август 2025 года женщина выполняла роль межрегионального курьера-закладчика. Действовала она не в одиночку - следователи установили наличие сговора с другими участниками преступной группы.

Далее соучастники предложили ей за вознаграждение стать «химиком», то есть производить наркотики. В сентябре 2025 года через тайники они передали нужное оборудование и сырье, а также раскрыли технологию изготовления PVP - производного N-метилэфедрона.

Пензенские оперативники накрыли нарколабораторию под Москвой

Нарколаборатория действовала в арендованном жилом доме в Одинцовском районе Московской области до декабря 2025-го. К этому времени женщина успела сделать больше 3 кг психоактивного вещества.

Пензенские оперативники накрыли нарколабораторию под Москвой

Пензенские оперативники выявили след злоумышленницы в одном из дел, находящихся в производстве. При обыске у нее нашли и изъяли лабораторное и вспомогательное оборудование, жидкости и прекурсоры для производства криминального «товара».

Пензенские оперативники накрыли нарколабораторию под Москвой

Уголовное дело направлено в Московский облсуд, сообщили в региональной прокуратуре.

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