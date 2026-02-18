Двух пензенцев будут судить за организацию незаконной миграции

В Пензе суд рассмотрит уголовное дело в отношении четверых мужчин, которые обвиняются в организации незаконного пребывания иностранных граждан в России.

Преступная группа образовалась в начале апреля 2025 года. Два иностранца и два жителя Пензы - в возрасте от 33 лет до 61 года - договорились заработать на мигрантах.

«Соучастники изготовили 4 фиктивных гражданско-правовых договора о выполнении работ иностранными гражданами, позволявших последним якобы на законных основаниях пребывать на территории России. Документы обвиняемые представили в уполномоченный орган. По результатам их рассмотрения иностранцам был продлен разрешенный срок пребывания в Российской Федерации», - пояснили в областной прокуратуре.

Во время следствия было арестовано имущество обвиняемых на сумму более 1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.