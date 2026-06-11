Житель Наровчата полгода оплачивал покупки картой участника СВО

Криминал

Житель Наровчата полгода оплачивал покупки картой участника СВО
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В Наровчате 44-летнего местного жителя будут судить за кражу денег со счета участника специальной военной операции. Тот потерял карту, пока был в отпуске.

По версии следствия, 31 января прошлого года сельчанин нашел банковскую карту своего знакомого на снегу около подъезда. Он поднял ее и оставил себе.

В период с февраля по сентябрь 2025-го злоумышленник оплачивал этой картой покупки в магазинах (бесконтактным способом).

За все время таким образом он потратил более 135 000 рублей.

Когда преступление раскрылось, сельчанин признал вину. Возбужденное в отношении него уголовное дело уже направлено на рассмотрение в суд, сообщили в областной прокуратуре.

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